Homem que assassinou empresário em Pernambuco foge do Complexo da Papuda

DD Darcianne Diogo

Davi Luca fugiu enquanto fazia trabalho externo - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um presidiário do Complexo Penitenciário da Papuda fugiu da cadeia, na tarde dessa quarta-feira (8/9), enquanto fazia um trabalho externo. O detento, identificado como Davi Luca da Silva Carvalho, tem 28 anos e é acusado de matar um empresário em Petrolina (PE), em junho de 2019.

Davi Luca é interno do Centro de Detenção Provisória 1 (CDP 1) e, antes de ser preso, morava na Estrutural. A fuga ocorreu durante o dia de visitas no Complexo Penitenciário. Policiais estão nas ruas, à procura dele. Até a última atualização deste texto, ele não havia sido capturado.

Ele é acusado de assassinar o empresário Magno Neves, no distrito de Izacolândia, em Petrolina. O crime chocou moradores da região. A vítima teria sido assassinada por motivo fútil, com um objeto conhecido como mão de pilão. À época, Davi Luca também tinha um mandado de prisão aberto pela Justiça do DF.