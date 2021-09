Jardim Boitânico abre nova turma para a Oficina de pintura com terra

CB Correio Braziliense

(crédito: Agência Brasília )

O Jardim Botânico de Brasília (JBB) abriu mais 20 vagas para a oficina de pintura com terra, que será realizada às 14h de sábado (18/9), na Oficina da Natureza. A oficina é para crianças e adultos que queiram participar da experiência. Vão ser abordadas técnicas de confecção de tintas com utilização de terra e pintura em tela com tipos diferentes de terra onde o participante pode perceber a variação de coloração e textura. Os participantes também irão receber uma tela para exercitar a criatividade.

A oficina será ministrada pela diretora executiva do Jardim Botânico de Brasília, Aline De Pieri, durante comemoração ao Dia do Cerrado, festejado em 11 de setembro. As inscrições devem ser feitas por este link.