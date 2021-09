PM Pedro Marra

(crédito: Reprodução/Redes sociais)

Uma briga generalizada entre dois grupos de adolescentes levou medo aos trabalhadores e clientes de um shopping do Distrito Federal neste sábado (11/9). Morador do Lago Norte, Pedro Sander, 36 anos, estava no centro comercial por volta das 18h, quando a confusão começou.

"Eu estava em outro ponto do shopping e vi uma aglomeração de pessoas. Parecia mais de 100. As lojas do 2ª piso, próximas à praça de alimentação, começaram a baixar as portas", relata. Segundo Pedro, o grupo aparentava ter entre 16 e 18 anos.



O Correio recebeu o vídeo que mostra a aglomeração de jovens, mas, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), não divulgou as imagens. A Polícia Militar foi chamada para conter a confusão e, segundo a PM, dois grupos entraram em conflito na entrada Zona Industrial, próxima ao Metrô. "Sem registro de roubo", resumiu a corporação.

Em nota enviada à reportagem, a assessoria de imprensa do ParkShopping informou que, na tarde deste sábado, “o centro de compras recebeu um grupo composto por número elevado de adolescentes, que foi acompanhado de perto pela equipe do empreendimento, de forma preventiva”, diz o centro comercial.



Diante de um desentendimento entre alguns deles no corredor, como protocolo de segurança, o shopping acrescenta que as lojas próximas fecharam as portas temporariamente. “Após o episódio, todas as lojas voltaram a funcionar.”