Baixa umidade do ar, calor, pouco vento e horizonte com o brilho ofuscado por uma camada generosa de névoa seca. São essas as condições climáticas previstas para este domingo (12/9) na capital da República. Para quem ainda está em casa, ensaiando atividades ao livre, melhor não vacilar: hidratação, protetor solar, chapéu e alimentos leves são indispensáveis para garantir o bem-estar em qualquer idade.

Na página do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a equipe que monitora o tempo informou que a temperatura máxima será de 34ºC, com umidade mínima na casa dos 15%. Ao longo de todo o dia, o cinza da poeira e fumaça das queimadas que castigam o cerrado candango roubam o azul do céu da capital. Em compensação, o pôr do sol deve ser um espetáculo à parte.

E a chuva?

Se você joga no time de quem não vê a hora de sentir cheiro de terra molhada invadindo as narinas, saiba que, por enquanto, nem sinal dela! Pelo menos até quinta-feira (16/9), as nuvens com gotinhas azuis que ilustram a possibilidade de chuva nas previsões do Inmet foram banidas da página.

O que tem para a semana até o momento é sol, sol encoberto por poucas nuvens, muita névoa seca, termômetros marcando entre 33ºC e 35ºC e umidade relativa do ar na casa dos 15%. Então, minha gente, enquanto a chuva não vem é fazer o possível para amenizar os efeitos do tempo. As dicas, quem vive no DF já conhece de cor. E para quem acabou de chegar, fique atento!

Saúde

» Procure manter o corpo sempre bem hidratado. Portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo. Em especial, fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes;

» Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

» Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h;

» Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

» Coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

» Aproveite o vapor produzido pela água durante o banho para lubrificar as narinas;

» Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

» Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

» Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas e carpetes;

» Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. Dê preferência para aspiradores ou panos úmidos;

» Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar;

» Não queime lixo nem provoque queimadas por descuido ou desatenção.

