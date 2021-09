Saiba onde se vacinar contra a covid-19 nesta segunda-feira (13/9)

CB Correio Braziliense

(crédito: Gent Shkullaku/AFP)

A campanha de vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal continua nesta segunda-feira (13/9). O atendimento será das 8h às 17h nos pontos de atendimento de pedestres. Em alguns locais, haverá atendimento noturno até 22h. Já para os atendimentos em pontos de drive-thru, o horário será de 9h às 17h nos pontos diurnos e de 18h e 22h para os pontos noturnos.



A Secretaria de Saúde do DF disponibilizou pontos de vacinação exclusivos para jovens de 16 e 17 anos, além de gestantes e puérperas dessa idade. No total, são 32 locais disponíveis. Há também pontos de vacinação para pessoas com 18 anos ou mais que precisam tomar a primeira dose (D1) do imunizante.



Para quem procura a segunda dose (D2), a pasta informa os pontos em que haverá aplicação de cada fabricante da vacina. O GDF antecipou a D2 para aquelas pessoas que têm a data marcada até o dia 24 de setembro, basta procurar o posto de vacinação conforme a dose tomada na primeira vez.



Vale lembrar que a vacinação contra a Influenza e as vacinas de rotina também estão disponíveis na capital. Confira abaixo os locais de vacinação:



Pontos de vacinação da primeira dose:

Pontos de vacinação para jovens de 16 e 17 anos nesta segunda-feira (13/9) (foto: SES/Divulgação)

Pontos de vacinação da primeira dose para 18 anos ou mais nesta segunda-feira (13/9) (foto: SES/Divulgação)

Segunda dose:

Pontos de vacinação da segunda dose nesta segunda-feira (13/9) (foto: SES/Divulgação)

Vacina contra a influenza:

Pontos de vacinação contra a influenza (foto: SES/Divulgação)

Vacinas de rotina:

Pontos de vacinação de rotina (foto: SES/Divulgação)