Taxa de transmissão da covid-19 no DF aumenta e ultrapassa o valor indicado pela OMS

JE Júlia Eleutério

(crédito: Breno Esaki/Divulgação/Agência Saúde)

A taxa de transmissão de covid-19 aumentou neste domingo (12/9). De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde (SES), o valor indicado é de 1,01, sendo uma taxa maior do que a apresentada neste sábado (11/9), com 0,95. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), se a taxa for menor que 1, a pandemia tende a acabar. Caso seja maior que 1, avança. No entanto, a pasta reforça que “é necessário avaliar os resultados obtidos pelo cálculo da taxa de transmissão em conjunto com outros indicadores epidemiológicos e assistenciais”.



O boletim também indicava que o DF registrou 734 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. O total de casos confirmados pela Secretaria de Saúde subiu para 480.018 pessoas que contraíram a doença. Desses, 462.222 (96,3%) estão recuperados. No entanto, mais 11 óbitos foram notificados pela pasta, totalizando 10.212, ou seja 2,1% do total de infectados.

Das mortes notificadas, 10 pessoas tinham comorbidades. Além disso, 10 eram residentes do DF, sendo dois moradores de Ceilândia. A região administrativa apresenta o maior números de casos confirmados, com 52.537, e maior número de óbitos, com 1.568. A média móvel de mortes em comparação ao registrado há duas semanas atrás, no dia 29 de agosto, era de 12,4 óbitos/dia.

Leitos

A taxa de ocupação de leitos na rede pública é de 51,48%, com 72 ocupados e 64 vagos. Do total de 169 leitos de UTI disponíveis para pacientes com covid-19, 21 estão bloqueados e 12 aguardam liberação. Na rede privada, a taxa de ocupação é maior, com 78,92%. Dos 183 leitos, 131 estão sendo usados e 37 estão livres. São 15 leitos bloqueados nos hospitais privados.