Evento agropecuário na Granja do Torto começa nesta segunda-feira (13/9)

(crédito: Agronegócio: Impacto direto nas comunidades de agronegócios familiares que hoje recebem orientações e incentivos para atuarem como laboratórios de novas invenções e estudos. (Fonte: Grupo Cultivar))

A Expoabra Digital 2021 começa a partir das 11h desta segunda-feira (13/9). Com atividades virtuais e presenciais voltadas para o setor agropecuário, o evento busca atrair produtores e empresários do agronegócio, além de entidades públicas e privadas, estudantes da área de ciências agrárias e os interessados em geral no assunto. O tema desta edição é “Conexão, transformação e inovação”. Para participar, é preciso se inscrever no site do evento. A exposição ocorrerá até sábado (18/9).



Como parte da programação do evento, haverá feiras de produtos orgânicos e não orgânicos da região do DF, debates sobre os temas do setor agropecuário, palestras técnicas e provas de cavalos. Além disso, o evento também conta com a Semana de Orgânicos do DF e o Seminário da Rota da Fruticultura, programado para o dia 18. Segundo a organização do evento, a edição passada registrou um público virtual de 18 mil pessoas. A expectativa para esse ano é de um aumento de 30% nos acessos.



Programação



No dia 18 de setembro, o Seminário da Rota da Fruticultura faz parte da iniciativa lançada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em junho de 2021 denominada Rota da Fruticultura da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF). O projeto prevê investimento de R$ 1 milhão na cadeia produtiva de frutas da Ride, com o objetivo de profissionalizar a produção e gerar empregos, renda e oportunidades para os produtores.



Outro ponto de destaque na programação é a Semana de Orgânicos por gerar grande interesse para o público geral. A Expoabra ressalta que Brasília constitui num dos maiores mercados consumidores de orgânicos do país. O público poderá comprar esses alimentos no evento e ter mais informações sobre a produção. A semana e a feira de orgânicos terão início na terça-feira (14/9), a partir das 14h.



Serviço:



Data: 13 a 18 de setembro



Local: Parque Granja do Torto

Tema: Conexão, transformação e inovação

Para saber mais sobre a programação e se inscrever, basta acessar o site da Expoabra