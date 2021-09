RM Rafaela Martins

Agentes do Detran acionaram o socorro do bombeiros e a vítima foi levada ao hospital - (crédito: Divulgação/Samu)

Na manhã desta segunda-feira (13/9), um ciclista, não identificado até o momento, sofreu um acidente no Parque da Cidade e precisou ser transportado para o hospital por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a tragédia aconteceu por volta das 7h42.

Consciente, a pessoa não apresentou estado grave no local do acidente. O Serviço de Operações do Corpo de Bombeiros confirmou a informação. Quando os militares chegaram ao local, o ciclista estava na ambulância sendo encaminhado ao hospital mais próximo.

Aguarde mais informações.

Perigo no Parque

Há dois meses, no dia 7 de agosto, um acidente de trânsito deixou uma mulher ferida no centro de Brasília, após uma batida entre carro e moto por volta das 16h30, em frente ao edifício comercial Brasil 21, próximo ao Parque da Cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do carro, ao fazer uma curva para acessar a via S1, atingiu a motociclista. Segundo o motorista, a mulher estava no ponto cego.

Além disso, no início do ano uma criança de 11 anos foi atropelada na Via S2, em frente ao Estacionamento 13 do Parque da Cidade. Quando os bombeiros chegaram, o menino estava dentro de uma viatura de agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran). Os agentes solicitaram o socorro e prestaram o primeiro atendimento à criança. O acidente ocorreu dia 22 de maio.

Segundo o Corpo dos Bombeiros, o menino estava consciente, orientado e estável, apenas com um pequeno corte na boca. Ele foi encaminhado para fazer exames no Hospital de Base do DF.