Menino de 11 anos é atropelado em frente ao Parque da Cidade

CB Correio Braziliense

Criança foi atendida pelas equipes e estava consciente, orientada e estável - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Na tarde deste sábado, por volta de 14h, uma criança de 11 anos foi atropelada na Via S2, em frente ao Estacionamento 13 do Parque da Cidade. Quando os bombeiros chegaram, o menino estava dentro de uma viatura de agentes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran), que, além de solicitar o socorro, prestaram o primeiro atendimento à criança.

Segundo o Corpo dos Bombeiros, o menino estava consciente, orientado e estável, apenas com um pequeno corte na boca. Ele foi encaminhado para fazer exames no Hospital de Base do DF.

A condutora do veículo ajudou no atendimento a criança e esperou o socorro chegar. De acordo com os bombeiros, as pessoas que acompanhavam o menino afirmaram que a criança se precipitou ao iniciar a travessia da pista.

Outros acidentes

No início do mês, uma criança de três anos morreu após ser atropelada por um caminhão, na QR 323 de Samambaia. O menino não resistiu, e faleceu no local. O condutor do veículo, um caminhão Mercedez Benz amarelo, prestou socorro.

Em fevereiro, o caso da menina Vitória Oliveira, 4 anos, chocou os brasilienses. A criança morreu após seis dias internada, depois de ser atropelada enquanto andava de bicicleta, no Núcleo Rural Rajadinha 2 de Planaltina (DF). O motorista do carro que a atingiu não prestou socorro após o acidente. Ele não foi identificado e, até hoje, segue foragido.