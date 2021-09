Grupo que fraudava licitações de medicamentos em GO é desarticulado

CB Correio Braziliense

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) e o Ministério Público de Formosa (GO) cumpriram, no domingo (12/9), sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária de empresários e empresas distribuidoras de medicamentos e, Valparaíso, em Luziânia e em Brazlândia.

A investigação desenvolvida pelo Ministério Público (GO) nos últimos seis meses identificou o desvio de R$ 2 milhões dos cofres públicos do município de Formosa, entre 2020 e 2021, na aquisição de medicamentos, com dispensa de licitações. Quatro empresas estão sendo investigadas na operação.

De acordo com o MP, essas empresas utilizavam o nome de “laranjas” e fraudavam as licitações para o fornecimento de medicamentos a preços superfaturados. Foram identificados mais de 200% de superfaturamento em determinados produtos adquiridos pelo Fundo Municipal de Saúde.

Os participantes deste esquema criminoso apresentavam ao Fundo Municipal orçamentos falsificados com preços acima dos praticados no mercado. A aquisição de tais medicamentos era previamente determinada pelo Poder Judiciário para atender pacientes de Formosa que não tiveram acesso aos remédios na Secretaria de Saúde municipal.

Caso sejam condenados, os investigados estarão sujeitos à pena de reclusão de 6 a 20 anos. A investigação continua para identificar outros envolvidos no esquema.