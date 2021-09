Lentidão: após descarrilhamento, metrô passa por manutenção

RM Rafaela Martins

O descarrilhamento ocorreu na noite desta segunda (13/9) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Nesta segunda-feira (13/9), um trem do metrô descarrilou, por volta das 20h, próximo à Estação Central. Os passageiros do vagão foram evacuados e a estação foi isolada. O trecho entre os pontos Central e Galeria está fechado e os trens estão circulando até a Estação Galeria. Não houve feridos.

O acidente que ocorreu na noite de segunda-feira (13/9) atrasou a manhã dos brasilienses. As vias que ligam os trens passam por manutenção preventiva nesta terça-feira (14/9) para que haja liberação do fluxo.



De acordo com a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), os trens iniciaram a circulação com velocidade reduzida entre as estações Shopping e Asa Sul, e o trabalho de recuperação pode durar o dia todo.

Por conta da manutenção, a companhia ressaltou que há maior tempo de parada dos trens nas demais estações com aumento no tempo de viagem nos trajetos Ceilândia-Central e Samambaia-Central, em ambos os sentidos. Por isso, programe-se para sair de casa nesta terça-feira (14/9).

Esclarecimento



Em nota, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) explicou o ocorrido e afirmou que abrirá investigações:

O Metrô-DF informa que, por volta das 20h desta segunda (13/9) houve uma ocorrência com um trem próximo à Estação Central, sem vítimas e sem maiores danos ao sistema. Imediatamente, a companhia efetuou a evacuação do trem e isolou a estação para tomar as providências necessárias de manutenção da linha. O Metrô-DF segue trabalhando para restabelecer a operação no trecho Central-Galeria o mais rápido possível e vai abrir uma investigação para apurar as causas e as circunstâncias do incidente. A companhia esclarece ainda que realiza manutenções preventivas periódicas em todo o sistema, que continua com todos os protocolos que garantem a segurança do usuário. Amanhã (14/9), a Central segue fechada para manutenção.