Usuários do Metrô-DF recebem dinheiro de volta após interrupção do serviço

NS Nélio Sousa*

A interrupção aconteceu devido a falhas na sinalização - (crédito: Tony Winston / Arquivo Agência Brasília)

Usuários da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) foram reembolsados com o valor das passagens do serviço, na manhã desta sexta-feira (20/8). O motivo foi uma falha de sinalização momentânea que ocasionou a paralisação dos trens em todas as estações. O sistema foi normalizado após a identificação do problema, segundo a assessoria de comunicação do Metrô-DF.

De acordo com o Metrô-DF, o problema da paralisação dos serviços da companhia não foi motivado pela greve dos servidores. “Houve uma falha de sinalização momentânea, mas o sistema já foi normalizado. No momento da falha, os usuários que pediram para sair do sistema receberam a devolução do valor pago”, informou.

A greve dos servidores do Metrô-DF completou quatro meses nesta quinta-feira (19/8) e não há previsão para acabar. A categoria cobra a retomada do auxílio-alimentação no valor de R$ 1,2 mil e do plano de saúde. Segundo informou a companhia, a greve está seguindo as devidas determinações estabelecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT). “O sistema está funcionando conforme determina a liminar do TRT: 80% dos trens no horário de pico e 60% do que normalmente circula nos demais horários”, diz o Metrô-DF.

O usuário

A estudante Beatriz Rodrigues, 20 anos, moradora de Águas Claras, relata que usa o Metrô todos os dias para ir trabalhar e que no horário de 11h há pouco movimento nas estações, mas no período das 18h o Metrô fica extremamente lotado, principalmente os trens com destino às estações de Ceilândia. A jovem teve que aguardar mais de uma hora na estação nesta sexta (20/8). “Estou atrasada para meu trabalho, era para eu entrar às 12h”, diz Beatriz.

Sobre a greve, Beatriz Rodrigues fala que é preciso chegar ao fim, pois os usuários são prejudicados diariamente devido à lotação e à demora. “O Metrô precisa dar fim a essa greve que faz com que o tempo de espera fique absurdo mesmo em horários de pico, aumentando a lotação e fazendo com que os usuários corram mais perigo de contaminação. Além disso, a fiscalização em relação a pessoas sem máscara precisa ser melhorada urgentemente”, completou.

O que diz o Metrô

Ao Correio, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou que devido a falhas de sinalização e à necessidade de manutenção no sistema, em alguns momentos da manhã desta sexta-feira (20/8), os trens circularam com restrição de velocidade em trechos determinados. Às 11h10 houve uma breve interrupção na circulação. O sistema está em processo de normalização. O Metrô-DF lamenta os transtornos e informa que foi feita a devolução da passagem aos usuários que optaram por sair do sistema.

Sobre o uso de máscaras, o Metrô-DF informou que é proibido entrar no sistema sem máscara. Os agentes de estação e seguranças fazem a fiscalização, mas infelizmente usuários tiram as máscaras no trem e mesmo na estação. Quando flagrado, o usuário é orientado a colocar a proteção e, caso se negue, é retirado do sistema. Os passageiros podem também denunciar aos empregados da estação e à Ouvidoria, para registro das reclamações.



