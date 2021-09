Ibaneis defende a concessão do metrô no DF após descarrilamento

RM Rafaela Martins

Governador acredita que concessão melhorará o serviço - (crédito: Tony Winston / Arquivo Agência Brasília)

Por conta de problemas recorrentes na gestão e manutenção da linha metroviária, o governador Ibaneis Rocha (MDB) defendeu a concessão da Companhia do Metropolitano (Metrô-DF). “Tivemos um problema na linha do metrô ontem à noite e hoje de manhã buscamos a normalização como um todo. E isso vai a favor de algo que eu insisto bastante: o metrô precisa de muitos investimentos e só vamos conseguir fazer isso a partir da concessão que estamos trabalhando”, declarou o governador.

Um descarrilamento no metrô na noite de segunda-feira (13/9) gerou lentidão para o brasiliense na manhã desta terça-feira (14/9). Um trem do saiu dos trilhos por volta das 20h desta segunda-feira (13/9), próximo à Estação Central. Os passageiros do vagão foram evacuados e a estação foi isolada.

Atualmente , o processo de concessão se encontra no Tribunal de Contas. “O processo abriu vista para a secretaria prestar os últimos esclarecimentos e a gente espera concluir este ano ainda essa questão da concessão do metrô para que a gente possa trazer uma melhoria efetiva para a população”, disse o chefe do executivo.

Declaração

Em nota, o metrô explicou que os trens iniciaram a circulação com velocidade reduzida entre as estações Shopping e Asa Sul, e o trabalho de recuperação pode ocorrer durante toda a terça-feira (14/9).

Devido aàmanutenção, a companhia ressaltou que há maior tempo de parada dos trens nas demais estações com aumento no tempo de viagem nos trajetos Ceilândia-Central e Samambaia-Central, em ambos os sentidos. Por isso, o brasiliense deve se programar com antecedência para utilizar o transporte público.