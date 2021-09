Inmet alerta sobre calor e seca recorrentes no Distrito Federal

RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com sol forte, umidade baixa e aumento das temperaturas, a população deve redobrar os cuidados de hidratação e proteção da pele. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura para esta quarta-feira (15/9) deve chegar à casa dos 35°C. A mínima foi de 11°C.

A chuva é cada vez mais aguardada pelos brasilienses. Mas, de acordo com o meteorologista Olívio Bahia, o Distrito Federal tende a permanecer seco e quente nos próximos dias. "Queria falar algo diferente, mas está complicado. Para o DF a temperatura continua alta e as taxas de umidade baixas. Por isso, é muito importante redobrar os cuidados nas horas mais quentes do dia”, ressaltou o profissional.

A umidade relativa do ar continua abaixo dos 30% recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Para esta quarta-feira (15/9) o índice deve variar entre 75% (máxima) e 15% (mínima). Olívio relembra que beber bastante líquido, passar protetor solar e evitar queimadas são dicas essenciais para quem mora na capital do país.

"Como a névoa seca vai perdurar, não podemos esquecer que existe poluição, poeira e grandes chances de queimadas. Por isso vale lembrar que jogar bitucas de cigarro, fazer fogueiras, queimar alguma vegetação pode gerar um acidente. A natureza não funciona da forma que a gente quer", destacou o meteorologista do Inmet. Além disso, os ventos no DF ficam com intensidade fraca e moderada.

Saiba como se proteger

-Lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz;

-Procure manter o corpo sempre bem hidratado;

-Aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento;

-Evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 17h;

-Use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo, pelo menos depois do banho e na hora de deitar;

-Coloque chapéus e óculos escuros para proteger-se do sol;

-Aproveite o vapor produzido pela água durante o banho para lubrificar as narinas;

-Coloque toalhas molhadas, recipientes com água ou vaporizadores nos quartos de dormir;

-Evite aglomerações e a permanência prolongada em ambientes fechados ou com ar condicionado, pois o ressecamento das mucosas aumenta o risco de infecções das vias aéreas;

-Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de ácaros, fungos e da poeira em móveis cortinas e carpetes;

-Procure não usar vassouras que levantam o pó por onde passam. Dê preferência para aspiradores ou panos úmidos;

-Ligue ventiladores de teto no modo “exaustor”, com ar direcionado para cima. Ligados para baixo, no modo “ventilação”, levantam a poeira que se mistura no ar.