Com 34,5ºC, DF registra temperatura mais alta de 2021

MM Michel Medeiros – Especial para o Correio

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

Os termômetros registraram a temperatura mais alta do ano na tarde deste domingo (5), com 34,5ºC. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mantém o alerta de perigo para a baixa umidade relativa do ar, que ficou em 13% nos momentos mais críticos. Por volta das 12h, o Instituto chegou a emitir o alerta vermelho, ou muito perigoso, quando o indicador pode ficar abaixo de 12%.

De acordo com a meteorologista Andrea Ramos, a temperatura segue elevada no decorrer da semana. A expectativa é que só volte a chover no Distrito Federal a partir da segunda quinzena de setembro. Até lá, os dias serão ensolarados e a névoa seca deve predominar em toda a região central do país. “Nos próximos dias, as temperaturas devem se manter elevadas e a umidade abaixo de 20%. No período da tarde, a nebulosidade pode variar. Mas a chuva está prevista para a segunda quinzena, com volume estimado em 46,6 milímetros para setembro”, explica.

Com a baixa umidade e o calor é fundamental redobrar os cuidados com a saúde, conforme orienta o médico otorrinolaringologista Fayez Bahmad Junior. “Devemos manter a hidratação em foco. Beber muita água e lavar ambas narinas com solução fisiológica várias vezes ao dia”, explica. O uso de roupas leves e de protetor solar também é recomendado.