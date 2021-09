Homem em situação de rua é esfaqueado na Rodoviária do Plano Piloto

CB Correio Braziliense

Um homem de 32 anos foi esfaqueado na plataforma D da Rodoviária do Plano Piloto, na manhã desta quinta-feira (16/9). De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima teve ferimentos na face, no tórax e no braço esquerdo.

Os bombeiros receberam o pedido de socorro às 7h22 e, após o primeiro atendimento, levaram a vítima consciente, orientada e estável para o Hospital de Base.

Outros casos

Há um ano e um mês, dois homens e um adolescente foram detidos pela Polícia Militar por suspeita de envolvimento em tentativa de latrocínio. O crime ocorreu na noite de uma sexta-feira, em 31 de julho de 2020. Uma das vítimas levou três cortes de faca e foi socorrida por bombeiros e encaminhada ao Hospital de Base. Ao todo, duas pessoas foram assaltadas.

Também em julho de 2020, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) atendeu a outra ocorrência no local. Segundo os agentes, um homem foi atingido por arma branca na cabeça, às 5h30, enquanto dormia. Ele estava no mezanino da rodoviária.