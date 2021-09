Calor continua no DF e Inmet prevê chuva para a próxima semana

RM Rafaela Martins

A falta de chuvas está com os dias contados no Distrito Federal. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o brasiliense pode se preparar: há previsão de precipitações para a próxima quinta-feira (23/9). Enquanto ela não chega, os termômetros na capital federal vão registrar temperatura máxima de 35ºC e mínima de 15°C. Além disso, o tempo deve permanecer seco nesta quinta-feira (16/9).

De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, poucas nuvens, presença de névoa seca e temperaturas elevadas marcam os últimos dias desta semana. "Por enquanto, nada de mudança no Distrito Federal. O tempo continua com poucas nuvens, temperaturas passando dos 30°C e nada de chuva", relatou o especialista. Os ventos ficam com intensidade fraca e moderada.

Nas primeiras horas do dia, a umidade relativa do ar alcançou 60%. O Inmet informou que, na parte da tarde, a umidade deve ficar em torno dos 12%. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando os índices estão abaixo dos 30%, é preciso ter cuidado e seguir as devidas recomendações.

Confira a orientação para cada nível de medição:

Entre 21% e 30% por cinco dias consecutivos: estado de atenção

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

- Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

- Consumir água à vontade.

Entre 12% e 20% por dois dias seguidos: estado de alerta

- Observar as recomendações do estado de atenção;

- Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

- Evitar aglomerações em ambientes fechados;

- Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.

Abaixo de 12% por dois dias seguidos: estado de emergência

- Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

- Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h;

- Manter os ambientes internos úmidos.

Fonte: Defesa Civil