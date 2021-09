GDF anuncia R$ 144 milhões para fomento à cultura ainda em 2021

CB Correio Braziliense

O Governo do Distrito Federal anunciou, nesta quarta-feira (15/9), um crédito suplementar no valor de R$ 91,6 milhões de reforço para o Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Com a medida, o GDF vai totalizar a distribuição de R$ 144,6 milhões de fomento apenas em 2021. O valor é o maior investido em todas as 27 unidades federativas do país.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) destaca que o setor tem um importante papel na sociedade e na economia do DF. "Esse fomento de mais de R$ 144 milhões será importante na manutenção de atividades culturais prejudicadas pelas medidas sanitárias impostas na pandemia. Também sabemos que vai colocar comida no prato de muitos artistas que até então não viam outra alternativa para dar prosseguimento aos seus trabalhos", analisa.

Edital do FAC

A partir desta quinta-feira (16/9), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa vai realizar uma consulta pública com vistas à publicação, na próxima semana, do Edital FAC Brasília Multicultural 2.

Para Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura, a chegada de mais recursos deve ser comemorada. “Estamos dando prioridade à periferia e a agentes culturais que nunca tiveram acesso a recursos do FAC. Nas próximas horas vamos divulgar as linhas de financiamento, destacando o audiovisual (cinema), eventos e festivais que vão promover emprego e renda na cidade como nunca nesse segmento”, destacou.

O Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo foi aprovado pela Câmara Legislativa do DF (CLDF) na sessão desta quarta-feira (15/9). Sugestões da comunidade cultural podem ser encaminhadas até 20 de setembro para o e-mail da secretaria de cultura: consulta.editaisfac@cultura.df.gov.br.

