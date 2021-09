Sextou! DF continua com temperaturas elevadas e névoa seca

RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Enquanto a chuva não aparece, os brasilienses precisam encontrar formas de se refrescar. A previsão do tempo para esta sexta-feira (17/9) é que os termômetros continuem elevados, com máxima de 34°C e mínima de 20°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há possibilidade de chuva para a próxima semana.

Segundo a meteorologista Naiane Araújo o calor e a névoa seca permanecem na capital federal e isso gera sensação de sujeira no ar. “A sexta-feira e o fim de semana serão parecidos. Com poucas nuvens, névoa seca e poluição no ar, o brasiliense pode esperar temperaturas altas. Por enquanto não temos possibilidade de chuvas, mas para a segunda metade da semana que vem pode ocorrer”, destacou a profissional.

A umidade relativa do ar continua castigando. Pela manhã ela ficou em torno dos 55%, mas a tarde vai cair. Entre 15% e 12%, o cidadão não pode esquecer de se hidratar, passar protetor solar e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia - entre 11h e 16h. A intensidade dos ventos será fraca e moderada com rajadas de vento.

Como se cuidar?

Para ajudar o cidadão a curtir a sexta-feira (17/9) e o fim de semana que está logo aí, veja algumas dicas que podem ajudar:

Entre 21% e 30% por cinco dias consecutivos: estado de atenção

- Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11h e 15h;

- Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água;

- Consumir água à vontade.

Entre 12% e 20% por dois dias seguidos: estado de alerta

- Observar as recomendações do estado de atenção;

- Não fazer exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h;

- Evitar aglomerações em ambientes fechados;

- Usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.

Abaixo de 12% por dois dias seguidos: estado de emergência

- Observar as recomendações para os estados de atenção e de alerta;

- Interromper qualquer atividade ao ar livre entre 10h e 16h;

- Manter os ambientes internos úmidos.