No início desta semana, um vídeo que mostra o paciente Eduardo Sampaio, 28 anos, acordando no Hospital de Campanha do Autódromo ouvindo o grupo de pagode Menos é Mais viralizou. Ele ficou por 17 dias em tratamento contra a covid-19, entubado e sedado, e, ao acordar, se emocionou ouvindo a música de sua banda favorita. Mas Eduardo não sabia que a maior surpresa ainda estava por vir: o grupo fez uma apresentação exclusiva para ele na área externa do hospital no qual continua internado. Nesta quinta-feira (16/9), um palco foi montado para que os artistas se apresentassem para o fã, com toda segurança que o momento exige.

Eduardo foi vendado e conduzido para o lado externo em uma cadeira de rodas. Ao retirar a venda e ver os cantores, ele se emocionou bastante. Um dos integrantes do grupo, Jorge Farias, declarou que era um dia de alegria. “Hoje é um dia muito alegre. Dia de celebrar a vida, a recuperação do Eduardo e, mais do que nunca, temos a certeza que o nosso som vai muito além de um pagode. O nosso trabalho muda vidas e isso, para nós, é motivo de muita gratidão”, ressaltou.

Durante a internação Eduardo expressou o desejo de tomar sorvete de flocos e o pedido foi atendido. Isabelle Lobato, coordenadora de nutrição, acompanhou toda evolução do paciente e permitiu que ele consumisse o alimento. “A alimentação afetiva vai muito além do nutricional, traz memórias afetivas”, explicou.

Acordar da sedação representou a vitória na luta contra o coronavírus, e a comemoração com música foi idealizada pela equipe de fisioterapia da unidade com a colaboração de familiares. A equipe descobriu as preferências musicais de Eduardo e sua paixão pela banda. A informação foi disponibilizada no prontuário afetivo que fica ao lado do leito do paciente. Esse prontuário também revela a comida favorita e para que time o paciente torce. Nos atendimentos, a equipe de psicologia transmitia os áudios carinhosos enviados pela família e, no momento de musicoterapia, as músicas favoritas eram tocadas. Mesmo sedado, ele sempre ouvia as músicas que mais gosta.

Um desses momentos foi registrado em vídeo e, ao receber as imagens e ver Eduardo muito emocionado com o carinho da equipe ouvindo a música de seus ídolos, a família entrou em contato com a banda, que aceitou o convite para fazer essa surpresa ao fã. A equipe da unidade e o grupo se organizaram para que Eduardo recebesse a surpresa seguindo todos os protocolos de segurança e distanciamento. A unidade permite visitas com distanciamento para que pacientes com covid-19 em condições de sair por instantes de seus leitos possam ver seus familiares. Eduardo, que já se encontra numa condição clínica boa, está curado da covid-19 e, provavelmente, receberá alta nesta sexta-feira (17/9).

Com informações da Secretaria de Saúde do DF