Covid-19: jovem com idade entre 11 e 19 anos está entre as 15 vítimas desta quinta

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Entre as 15 mortes por complicações da covid-19 registradas, nesta quinta-feira (16/9), pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES), uma vítima é um jovem com idade entre 11 e 19 anos. Apenas uma pessoa era de fora do DF, moradora de Cristalina (GO). Dos últimos óbitos, 12 tinha comorbidades e três, não.

Após sete dias seguidos em alta, a taxa de transmissão da covid-19 caiu, nesta quinta-feira, no DF. O número teve leve diminuição, indo de 1,09 para 1,08. A Organização Mundial da Saúde (OMS) determina que se a taxa for menor que 1, a pandemia tende a acabar. Se for maior que 1, a crise sanitária avança.

A média móvel de casos ficou em 630, queda de 16,9% na comparação com 14 dias atrás. A média móvel de mortes é de 15, a mesma de quarta-feira, e 18,8% menor do que há exatas duas semanas.

A SES notificou 630 novos casos de covid-19, o que totaliza 482 mil pessoas infectadas no DF. Dessas, 465,1 mil se recuperaram. A pasta informa que, até o momento, 88,4% dos casos confirmados são de pessoas do DF (426,7 mil pessoas), 5,8% de moradores de Goiás (27,9 mil), 4,6% em investigação da identidade e 1,3% vindos de outros estados (6,2 mil).

Região administrativa mais afetada pela pandemia, Ceilândia conta com 52,7 mil casos confirmados e 1,5 mil mortes causadas pela covid-19. Taguatinga segue com 989 óbitos e 37,6 mil pessoas infectadas. Em Samambaia, são 778 vítimas fatais e 26,2 mil moradores diagnosticados com a covid-19. No Plano Piloto, foram 697 vidas perdidas e 48,1 mil casos até o momento.