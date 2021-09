DF mantém vacinação do público adolescente a partir de 14 anos

RM Rafaela Martins

(crédito: Rafaela Martins/CB/DA Press)

Diferente do que tem acontecido em outros estados, o Distrito Federal não suspendeu a vacinação para adolescentes com 14 anos ou mais. O Correio conversou com alguns adolescentes e pais sobre o sentimento de insegurança em relação aos imunizantes. O chefe do executivo, Ibaneis Rocha (MDB) decidiu não parar com a vacinação nos postos da capital.

Valentina Bittencourt, 14 anos, aguardava ansiosa na fila da Unidade Básica de Saúde (UBS) N°1 da Asa Sul com sua mãe, Railda. Após tomar a primeira dose da Pfizer/BioNTech, a menina, mesmo de máscara, não escondia a felicidade que estava estampada em seus olhos. “Eu estou muito feliz porque tomar a vacina pode significar um jeito de tudo voltar ao normal. Estava esperando por isso há muito tempo, e me sinto mais segura para ir ao colégio e ficar com meus amigos”, declarou a adolescente.

A mãe, Railda Bittencourt, revelou que estava em dúvida sobre a eficácia da vacina nos adolescentes. A mulher tem outra filha, de 18 anos, e o sentimento foi diferente ao ver a mais velha vacinando. Railda ficou mais tranquila. Confusa, ela fez uma pesquisa, colocou em tabela todos os dados e assim tirou uma conclusão: melhor vacinar. “Confesso que fui resistente quanto à eficácia dos imunizantes em adolescentes, mas pesquisei e pude entender que ela não prejudica. Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) me deixaram mais tranquila”, explicou a mulher.

Assim como Valentina, a adolescente Letícia Borges, 14, conseguiu tomar a D1 na manhã desta sexta-feira (17/9). Para o pai, André Caetano, 42, o medo da filha contrair o vírus é maior do que qualquer coisa. “Na verdade, a gente tem mais medo da covid-19. Por isso acreditamos que a vacina é fundamental, principalmente em relação às aulas presenciais. Com isso, eu acho que é uma segurança a mais para ela e para os outros”, destacou o homem.

Decisão

Nesta sexta-feira (17/9), integrantes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) participarão de uma reunião para decidir se haverá a inclusão de jovens de 12 e 13 anos na campanha ou se essa faixa etária ficará de fora. A discussão surgiu após o envio de uma nota do Ministério da Saúde às unidades da Federação e municípios, na noite de quarta-feira (15/9). O texto orienta a suspensão do atendimento ao público adolescente sem comorbidades.

Até a publicação desta reportagem, o encontro com representantes do governo federal, bem como de secretarias de Saúde estaduais, não havia acontecido. A possível suspensão da vacinação não foi bem recebida pela SES-DF. Em coletiva à tarde, o chefe da pasta, general Manoel Pafiadache, afirmou que dará continuidade ao atendimento de pessoas com mais de 14 anos pois não há registro de reações adversas à vacina da Pfizer. Atualmente, o imunizante é o único autorizado para aplicação em adolescentes. Até essa quinta-feira (16/9), 88.705 deles haviam tomado a primeira dose na capital do país.