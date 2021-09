Covid-19: DF vacina 2.089 pessoas com a D1 e 2.289 com a D2 neste sábado

GF Giovanna Fischborn

Neste sábado (18/9), a Secretaria de Saúde do DF registrou 2.089 aplicações de primeira dose (D1) e 2.289 de segunda dose (D2). Não foram aplicadas vacinas de dose única. Sete pontos funcionaram hoje: cinco para adolescentes e dois para adultos e idosos.

A campanha para a faixa etária a partir de 14 anos segue neste domingo (19/9). E, conforme decisão do Executivo local, os jovens com 13 anos poderão se vacinar a partir de terça-feira (21/9).

Até o momento, 2.126.168 se vacinaram com, pelo menos, uma dose; 1.036.414 com duas; e 56.964 com a vacina de dose única. No DF, da população total de 3.052.546, cerca de 69,65% receberam uma dose e 35,82% estão com o ciclo completo.

Domingo (19/8), seis endereços farão a aplicação da vacina, dos quais quatro serão para adolescentes. Confira onde se vacinar:



Primeira dose:

Segunda dose:

