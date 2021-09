CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 11/2/16)

As inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Saúde que vai contratar 1 mil agentes comunitários de saúde e de combate à dengue encerram às 23h59 da próxima terça-feira (21/9). As vagas são temporárias e os contratos têm validade de um ano, podendo ser prorrogados por igual período. Os salários chegam a R$ 2 mil, dependendo do cargo.

De acordo com o edital, os agentes vão atuar no combate ao mosquito Aedes aegypti e na Saúde da Família. São 500 vagas para agente de vigilância ambiental e 500 para agente comunitário de saúde. A inscrição deve ser feita no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. A taxa é de R$ 42.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração mensal, de R$ 1,7 mil no caso dos agentes comunitários de saúde, e R$2 mil para os agentes de vigilância ambiental.

A seleção será por meio da análise curricular e é necessário que o candidato tenha o ensino médio completo. Comprovantes de títulos e experiência profissional devem ser anexados no ato da inscrição.

Os agentes de vigilância ambiental vão reforçar equipes responsáveis pelas atividades extra-hospitalares e realizar visitas em casas para controle de endemias e rastreamento de contato e monitoramento dos diversos tipos de cepa do novo coronavírus. Além disso, eles também atuam na coleta de dados sobre comportamentos epidemiológicos. Os agentes comunitários de saúde vão atuar na atenção primária fortalecendo as equipes de Saúde da Família e aproximando o serviço da comunidade.