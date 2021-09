Cardeal dom Freire Falcão está internado após testar positivo para covid-19

HM Helena Mandarino Dornelas*

O cardeal dom José Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília, foi internado nesta segunda-feira 920/7) após testar positivo para covid -19. O Cardeal foi o segundo arcebispo de Brasília, estando à frente da Arquidiocese entre 1984 a 2004.

“Ele está internado por questões de saúde e, também, da sua idade que requer cuidado. Mas ele está bem”, disse o Bispo dom Marcony, que pede orações para a melhora do cardeal.

O cardeal tem 96 anos e, segundo a Arquidiocese, está internado como medida preventiva.

Biografia

Dom José Freire Falcão nasceu no interior do Ceará, em Ererê, em 23 de outubro de 1925. Entrou no Seminário da Prainha, em Fortaleza, aos 14 anos. Em junho de 1949, ele foi ordenado padre e, em 1967, tornou-se bispo.

Tornou-se arcebispo de Teresina, no Piauí em 1971, onde permaneceu até ser transferido para Brasília, em 1984. Em julho de 1988, virou cardeal, e, em 2005, participou do funeral de João Paulo II e depois do conclave que elegeu o Papa Bento XVI.

Em Brasília, ele criou a Casa do Clero e fez parte da preparação para a recepção do Papa em 1991. Seu lema episcopal era “In humilitate servire” (“Servir na humildade”). O Cardeal explicou o motivo: “Tomei como lema Servir na Humildade, pois coloquei o meu pastoreio nas mãos do Senhor, porque Ele não falta jamais aos que fazem a vontade do Pai, ao seguir o Seu chamado, ao dar o seu sim”



