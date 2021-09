Covid-19: Idosos de 85 anos ou mais podem tomar 3ª dose a partir de quarta

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Idosos de 85 anos ou mais poderão receber a terceira dose da vacina contra a covid-19, também conhecida como dose de reforço, a partir de quarta-feira (22/9) no Distrito Federal. De acordo com o diretor de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde, Fabiano dos Anjos, são cerca de 16 mil pessoas nesta faixa etária.

Para receberem a terceira dose, é preciso ter recebido a segunda dose do imunizante há, pelo menos, dois meses e apresentar o cartão de vacinação com as doses anteriores. Além disso, o diretor da pasta informou que, também na quarta-feira (22/9), terá início o agendamento para os imunossuprimidos receberem a terceira dose. “Imunossuprimidos será por agendamento pois o Ministério da Saúde enviou doses para apenas a metade desse público”, explicou Fabiano durante coletiva na tarde desta segunda-feira (20/9). Imunossuprimidos com mais de 18 anos, graves e que tenham recebido a segunda dose ha 28 dias, segundo o secretário de Saúde, General Manoel Pafiadache, também presente na coletiva, poderão receber o reforço.

O agendamento terá início na quarta-feira, às 14h, no site da Secretaria de Saúde — vacina.saude.df.gov.br. “A vacinação dos imunossuprimidos terá início na próxima segunda-feira (27/9). Temos 12.870 doses para esse público”, completou Fabiano.

O diretor lembrou do início da vacinação de adolescentes de 13 anos, marcada para esta terça-feira (21/9). Não é necessário agendamento. No mesmo dia, a Secretaria de Saúde, por meio de equipe volante, vai iniciar a aplicação da dose de reforço (3ª dose) em idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPs).