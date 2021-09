CB Correio Braziliense

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-DF) lançou o Prêmio Brasília Sebrae Artesanato que irá premiar as melhores criações desenvolvidas pelos artesãos do Distrito Federal (DF) que se inspiraram na arquitetura e nos monumentos da capital. O prêmio varia de R$ 1 mil e R$ 15 mil, somando R$ 96 mil para os três primeiros colocados das 12 categorias.

A premiação tem o objetivo de reconhecer o artesanato da capital com iniciativas que envolvam a atividade e que contribuam para a continuidade da identidade cultural, destacando o cerrado e os monumentos da capital.

O lançamento da premiação será às 19h desta segunda-feira (20/9) na Torre de TV e será transmitida ao vivo no canal oficial do Sebrae no YouTube.

Artesãos do DF participam de premiação promovida pelo Sebrae (foto: Renato Braga/ Setur-DF)

Como participar?

Para participar da premiação, o artesão precisa estar inscrito no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) e com o registro válido. Para se inscrever, revalidar o cadastro ou a Carteira Nacional de Artesão, os interessados devem entrar em contato com o Departamento de Artesanato da Setur-DF pelo telefone: (61) 9 9158-1232.

