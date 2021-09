Decreto deve liberar shows com público no DF para vacinados

SS Samara Schwingel

(crédito: RENATO ALVES)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), confirmou ao Correio que está preparando um decreto para liberar shows com público na capital federal. A medida vai valer para pessoas vacinadas com duas doses e que apresentem teste negativo de covid-19.

Segundo o governador, ainda não há uma data para a publicação do decreto. A medida será mais uma flexibilização das medidas restritivas adotadas pelo GDF para conter a disseminação de covid-19. Fontes do GDF afirmam que a liberação vai contar com diversas regras sanitárias e os locais só poderão receber até 50% da capacidade total.

No início do mês de setembro, o governador suspendeu o toque de recolher e a restrição do horário de funcionamento dos comércios locais. O decreto da época liberou a realização de casamentos, aniversários e reuniões de família, mas manteve vetada a realização de shows.

Covid-19



O Distrito Federal registrou, nas últimas 24h, mais de 1 mil casos de covid-19 pelo segundo dia consecutivo. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado nesta segunda-feira (20/9) pela Secretaria de Saúde, entre domingo (19/9) e segunda-feira (20/9), a capital federal registrou 1.096 casos e 14 mortes. A taxa de transmissão caiu de 1,04 para 1.