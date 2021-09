Covid-19: vacinação para jovens de 13 anos começa nesta terça, em 35 endereços

SS Samara Schwingel

Gestores da Saúde no DF reforçaram a manutenção da campanha em entrevista coletiva realizada ontem - (crédito: Breno Esaki/Agência Saúde-DF)

O Governo do Distrito Federal vai iniciar a vacinação de adolescentes de 13 anos a partir das 8h de hoje. Serão 35 pontos disponíveis para atender o público de 13 a 17 anos, que funcionarão até as 17h, além de cinco noturnos, que funcionam até as 22h. Para os maiores de 18 anos, a Secretaria de Saúde disponibiliza 37 locais de atendimento. Em coletiva, os gestores da pasta anunciaram a ampliação da antecipação da segunda dose da Pfizer e o início da dose de reforço, ou terceira dose — o primeiro público a ser contemplado serão os idosos que residem em Instituições de Longa Permanência (ILPs).

Para os adolescentes de 13 anos, não será necessário o agendamento, basta comparecer a um dos pontos de atendimento com um documento de identificação e cartão de vacinação. Na falta de um RG, é possível apresentar a certidão de nascimento, cartão de vacinação ou CPF. Não é preciso estar acompanhado de um adulto ou responsável. A ampliação da campanha, que deveria ter ocorrido na última sexta-feira, foi adiada após o Ministério da Saúde recomendar a suspensão para adolescentes. Porém, durante a coletiva de ontem, o secretário de Saúde, general Manoel Pafiadache, afirmou que a decisão do GDF de seguir com a imunização para os menores de 18 anos foi acertada. “Com toda a manifestação das câmaras técnicas, confirmamos como assertiva a atitude que tomamos”, disse Pafiadache.

O secretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, também presente na coletiva, reforçou que o GDF segue as recomendações baseadas em técnicas científicas. “O posicionamento da secretaria é de acatar recomendações técnicas e científicas. Ou seja, seguir os posicionamentos técnicos do Plano Nacional de Imunizações (PNI) e do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 (PNO)”, disse Divino.

Terceira dose



Ainda hoje, o GDF vai começar a aplicação da dose de reforço na população da capital federal. Os primeiros a serem atendidos serão os idosos que residem em Instituições de Longa Permanência (ILPs). A pasta reforçou que, neste momento, apenas os idosos serão atendidos, ou seja, os trabalhadores e colaboradores das instituições não estão incluídos nessa fase. São cerca de 1.090 pessoas acima de 60 anos que estão institucionalizadas. A expectativa é de que a ação, feita por meio de equipes volantes, dure cerca de três semanas.

A partir de amanhã, é a vez de todos os idosos acima de 85 anos ou mais, público estimado em 16 mil pessoas. Para receberem a dose de reforço, é preciso ter recebido a segunda dose há, pelo menos, seis meses. Além disso, é preciso levar o cartão de vacinação com o registro das doses anteriores. Os locais de atendimento serão divulgados ao longo do dia. A partir das 14h, os imunossuprimidos graves, com mais de 18 anos e que tenham tomado a segunda dose ou dose única há mais de 28 dias, poderão agendar a terceira dose por meio do site vacina.saude.df.gov.br. O atendimento terá início na próxima segunda-feira. A dose de reforço, por enquanto, será feita com a vacina da Pfizer.

Antecipação

Também durante a coletiva, os gestores da Secretaria de Saúde informaram que, a partir de quinta-feira, inicia uma nova fase da antecipação da segunda dose das vacinas contra a covid-19. Desta vez, a medida vai valer apenas para a Pfizer e para quem precisa tomar o imunizante até 27 de outubro. A pasta estima que cerca de 240 mil pessoas poderão antecipar a segunda dose a partir de quinta-feira.

Por enquanto, não há previsão de uma nova antecipação para quem foi vacinado com a AstraZeneca. “Vamos receber novas remessas de AstraZeneca. Uma com 32,5 mil doses e outra com 12.750, todas para a segunda dose. A partir do recebimento, faremos a operacionalização para verificar se poderemos abrir uma nova antecipação ou não”, explicou Divino.

Cardeal com covid-19

O cardeal dom José Freire Falcão, arcebispo emérito de Brasília, foi internado, ontem, após testar positivo para covid-19. O cardeal foi o segundo arcebispo de Brasília, estando à frente da Arquidiocese de Brasília entre 1984 a 2004. “Ele está internado por questões de saúde e, também, da sua idade que requer cuidado. Mas ele está bem”, disse o Bispo dom Marcony, que pede orações para a melhora do colega. José Freire tem 96 anos e está internado como medida preventiva.

Covid-19 no DF

» 1.096 novos casos

» 14 mortes

» 1 taxa de transmissão

» 837,57 média móvel de casos

» 10,86 média móvel de mortes

» 69,91% da população vacinada com D1

» 36,13% da população vacinada com D2 ou dose única



Surto no Lar dos Velhinhos





Após a confirmação de 35 idosos do Lar dos Velhinhos Maria Madalena testarem positivo para covid-19, a instituição confirmou o óbito de dois deles por complicações da doença. Um homem e uma mulher, ambos de 79 anos, e portadores de comorbidades, que não resistiram. Localizada no Núcleo Bandeirante, a instituição tem 88 residentes e teve os primeiros casos registrados no dia 25 de agosto. Segundo a administração do local, há três idosos internados, mas todos apresentam um quadro estável. Outros sete idosos estão em isolamento. Seis funcionários também testaram positivo durante o período de surto e foram afastados para cumprir o isolamento em casa.

De acordo com a coordenadora do lar, Ana Paula Neris, todos os cuidados estão sendo mantidos com rigor para evitar novas transmissões e proteger moradores e colaboradores. “Continuamos seguindo com todos os protocolos e fazendo o uso do macacão, do capote, de máscaras e outros itens. Além disso, mantemos os cuidados com a lavagem das mãos e o distanciamento”, ressalta. Ela destaca que os casos de covid-19 estão sob controle no local, e todos os idosos foram vacinados. Mesmo assim, a administração segue em atenção.