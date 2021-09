Edes Costa, ex-comandante da PMDF, morre aos 80 anos, vítima da covid-19

DS Danielle Souza*

O coronel Edes Costa morreu, na madrugada desta terça-feira (21/9), aos 80 anos, em decorrência de complicações da covid-19. Ele estava internado desde o dia 19 agosto e, há 15 dias, foi entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia. O militar veterano ingressou nas fileiras da briosa em 1967. Em 1988, Edes Costa foi o 1º Comandante da Academia de Polícia Militar de Brasília – APMB. A unidade de ensino da corporação é responsável por formar, habilitar e aperfeiçoar oficiais e praças, além de oferecer graduações que visam a qualificação e o aprimoramento profissional da tropa.

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal lamentou a morte do coronel. “Saudosas serão as memórias ao inesquecível Coronel Edes Costa que durante toda sua trajetória esteve diretamente envolvido com a sociedade do Distrito Federal, pois era apaixonado pela Polícia Militar e sempre se dedicava ao cumprimento das missões repassadas, sabendo com inteligência e alto profissionalismo orquestrar as dificuldades e transcender os maiores obstáculos. Também participou de incontáveis grandes êxitos da corporação na harmonia social da Capital Federal”, diz um trecho do texto.

“Saudades eternas de todos os amigos e companheiros de farda que aplaudem e agradecem a sua participação positiva e fundamental nesta corporação”, conclui o texto.

O corpo do coronel segue para o crematório Jardim Metropolitano, em Valparaíso de Goiás (GO) às 9h e será cremado às 10h desta quarta-feira (22/9).