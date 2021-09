Jovem de 22 anos é estuprada próximo a campo de futebol no Gama

CB Correio Braziliense

Um jovem de 22 anos foi vítima de estupro na noite desta segunda-feira (13/9). O crime ocorreu no Gama e o homem acusado do estupro foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A 20ª Delegacia de Polícia registrou a ocorrência e investiga o caso.



Por volta das 23h, a PMDF foi acionada para atender a ocorrência após uma pessoa informar que a vítima pedia ajuda e afirmava ter sido estuprada. Os policiais foram até o local e encontraram a vítima com alguns sinais de agressões físicas sendo amparada por um grupo de pessoas.

A jovem descreveu as características do agressor, que foi encontrado pelos policiais escondido na casa da mãe. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a vítima e fazer os procedimentos hospitalares. Ela foi encaminhada para fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).