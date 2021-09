Polícia divulga retrato falado de suspeito de estupro em Brazlândia

AM Ana Maria Pol

(crédito: Divulgação/ PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou o retrato falado de um homem de 52 anos, suspeito de ter cometido estupro no ano passado. Ele é acusado de ter cometido o crime no dia 10 de julho de 2019. O estupro foi praticado em via pública, nas proximidades de uma chácara localizada em Brazlândia.

Segundo a testemunha, o acusado tem a pele parda, cabelo preto, barba, compleição forte e altura entre 1,80m e 1,85m. A foto foi confeccionada pela equipe técnica do Instituto de Identificação. Dúvidas e informações poderão ser obtidas com a equipe da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia). Denúncias poderão ser feitas pelos canais on-line de denúncia da PCDF, no site oficial da PCDF, ou ainda pelo Disque-Denúncia 197 (ligação gratuita e sigilo absoluto do denunciante).

Outro caso em Brazlândia

Em julho, a PCDF prendeu o autor do estupro e assalto ocorrido em uma chácara de Curralinho, região do Núcleo Rural de Brazlândia. Na madrugada do dia 6 de julho, Marcos Rodrigues da Silva, 23, invadiu uma chácara e estuprou uma mulher de 57 anos. O homem chegou à chácara a pé. Segundo o relato do enteado da mulher, o acusado arrombou a porta com um ferro, invadiu a residência com um facão e foi para o quarto onde dormiam a vítima e o marido, um idoso de 75 anos. "Ele a amordaçou e cometeu o estupro. Meu pai sofreu um AVC há um tempo e não consegue levantar da cama, então permaneceu deitado. A família está completamente abalada", disse, em entrevista ao Correio à época.

Marcus permaneceu na residência por cerca de 30 minutos. Após cometer o abuso, ele roubou um botijão de gás que estava na cozinha, leite, linguiça, cerveja e produtos de limpeza, como detergente. Levou, ainda, o carro do casal, um Prisma de cor prata. Ele foi identificado pelos investigadores da 18ª DP em 12 de julho, após a polícia analisar as imagens do circuito interno de segurança e flagrar o acusado caminhando por uma rua de Taguatinga, depois de abandonar o carro da vítima.