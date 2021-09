Acusado de tentar matar mulher a facadas dentro de açougue no DF é preso

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/ Divulgações )

O homem acusado de tentar matar a ex-mulher a facadas dentro de um açougue no Paranoá foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na tarde desta segunda-feira (20/9). Euriques Pereira da Silva, 41 anos, foi detido em menos de cinco horas, depois que teve a foto divulgada pela corporação.

O crime aconteceu na tarde deste domingo (19/9), na QL 02, Conjunto F do Itapoã. A vítima, 29 anos, conversava com uma amiga dentro do estabelecimento comercial quando o ex chegou ao local e pediu para reatar o relacionamento. Com a negativa da mulher, o homem irou-se e, depois que viu o celular dela tocando, pegou uma faca do açougue e a lesionou.

A mulher foi atingida na cabeça, braço, costas e ombro e foi socorrida por populares ao Hospital Regional do Paranoá, onde passou por cirurgia e passa bem. O homem tem passagens por porte de arma e Lei Maria da Penha cometida em 2014 contra a própria vítima.