Ossada humana é encontrada em matagal de Luziânia por cães dos bombeiros

DD Darcianne Diogo

Cães da corporação faziam treinamento na área, quando encontraram o cadáver - (crédito: CBM-GO/Divulgação)

Cães do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) encontraram, no começo da noite dessa segunda-feira (20/9), parte de uma ossada humana em meio ao matagal, na zona rural de Luziânia (GO) — distante cerca de 59km de Brasília. A Delegacia do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município investiga o caso para apurar as causas da morte.

Os bombeiros faziam um treinamento na área com a equipe de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (Bresc) quando os cachorros indicaram para uma área com restos mortais. Por falta de sinal telefônico no local, os militares foram até o Batalhão da Polícia Militar de Luziânia acionar os militares. Os PMs preservaram a área até a chegada dos peritos da PCGO.

Em análise preliminar, os peritos estimaram que a ossada estava no local há cerca de, pelo menos, oito meses. Ao redor do cadáver, também havia roupas, que foram enviadas para perícia. Até o momento, a vítima não foi identificada. A Polícia Civil trabalha para investigar se houve crime violento ou se foi caso de morte natural.