Brigadista do DF se acidenta durante atuação de combate ao fogo na Chapada

CM Cibele Moreira

(crédito: ICMBio/Divulgação)

Uma brigadista do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMbio) se acidentou nesta terça-feira (21/9) durante ação de combate a incêndio na região do Poço Encantado, na Chapada dos Veadeiros. De acordo com informações preliminares do ICMbio, ela escorregou e saiu rolando por aproximadamente um metro e meio.

Outros brigadistas que estavam com ela fizeram o resgate adequado e evitaram mais complicações. Ela fraturou a bacia, joelho e o cóccix. Foi transportada pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol)

Segundo informações do ICMbio, a brigadista está consciente e está recebendo atendimento hospitalar.