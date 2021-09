CB Correio Braziliense

O agendamento para os pacientes imunossuprimidos graves do Distrito Federal receberem a dose de reforço contra a covid-19 está disponível a partir desta quarta-feira (22/9). O agendamento deve ser feito no site vacina.saude.df.gov.br. A Secretaria de Saúde disponibilizou 11.936 vagas.

Antes de agendar, é necessário se cadastrar no mesmo site. O sistema irá reconhecer se quem preencheu faz tratamento no SUS. Neste caso, no cabeçalho do comprovante de agendamento constará a informação se é preciso, ou não, apresentar laudo médico. Serão aceitos laudos com validade de até seis meses.

A vacinação desse público começará na próxima segunda-feira (27/9) e vai até sexta-feira (1º/10) em 19 pontos específicos que poderão ser escolhidos no ato do agendamento.

A vacina a ser utilizada para a dose adicional deverá ser, preferencialmente, do laboratório Pfizer-BioNTech ou, de modo alternativo, do laboratório Janssen ou AstraZeneca.

Idosos

Nesta quarta-feira (22/9), às 8h, teve início a aplicação da dose de reforço nos idosos de 85 anos ou mais. São 33 pontos de aplicação. Apenas um será no modelo drive-thru (no Gama), e dois terão atendimento noturno (Ceilândia e Brazlândia). Nos turnos matutino e vespertino, a vacinação será das 8h às 17h — à exceção de Planaltina e Sobradinho, onde o início será às 9h.