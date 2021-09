COVID-19

Aplicação de 3ª dose em idosos começa nesta quarta-feira, no DF; confira locais Vacinação com reforço destina-se, inicialmente, a idosos com 85 anos ou mais e a imunossuprimidos. No entanto, grupo com esse tipo de comorbidade terá de agendar atendimento. Marcação também começa nesta quarta-feira (22/9)