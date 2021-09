Preso acusado de tentativa de feminicídio e homicídio no Jardim Botânico

RN Renata Nagashima

(crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 30ª delegacia de polícia (30ªDP), prendeu um homem, 46 anos, acusado de tentativa de feminicídio e homicídio, em frente a um comércio localizado no Jardim Botânico. De acordo com informações da PCDF, ele tentou matar a ex-mulher, 41, e o namorado dela, 57, dentro de um carro com golpes de faca. O crime foi motivado por ciúmes.

Dois dias após o crime, em agosto, o homem se apresentou com advogado na delegacia, porém fugiu depois. Na última segunda-feira (21/9), a equipe da 30ªDP conseguiu prender o foragido em razão de prisão preventiva decretada pela Justiça.

Feminicídios no DF

Entre janeiro e julho, o Distrito Federal registrou 17 vítimas de feminicídio, o que representa cerca de 64% das mulheres assassinadas dentro desse período. O índice deste ano é o maior da série histórica desde 2015, de acordo com o balanço da SSP-DF. O segundo maior índice registrado se deu em 2018, quando 57% dos homicídios de mulheres foram tipificados como feminicídios.

O número de tentativas de feminicídio no Distrito Federal aumentou 32% nos primeiros seis meses deste ano, segundo levantamento mais recente da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), se comparado ao mesmo período de 2020.