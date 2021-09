Mulher é vítima de tentativa de feminicídio no Itapoã

DD Darcianne Diogo AB Adriana Bernardes AM Ana Maria Pol

Um homem é procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal depois de esfaquear a ex-mulher na QL 2 do Itapoã. O crime aconteceu na tarde deste domingo (20/9). De acordo com a 6ª Delegacia de Polícia, a vítima, 29 anos, foi socorrida por moradores do local e encaminhada para o Hospital Regional do Paranoá (HRP).

Segundo os policiais, uma testemunha informou que o autor do crime, 41, é ex-marido da vítima, e não aceita o fim do relacionamento. No dia do ocorrido, ele foi até a casa dela para tentar conversar, mas ficou alterado quando a mulher atendeu ao telefone. Foi quando tomou o aparelho da vítima, pegou uma faca do açougue e desferiu golpes na cabeça, braço e costas. Em seguida, fugiu do local.

O crime teria ocorrido por volta das 14h. Às 16h, equipes da PMDF encontraram o veículo utilizado pelo autor do crime na fuga, um VW Gol. O carro, encontrado na pista de atletismo próximo à rodoviária do Paranoá, foi apreendido. Também foi apreendida a faca utilizada pelo autor para desferir os golpes contra a vítima. A delegacia apura o crime.