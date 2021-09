Ciclistas do DF se unem para passeio em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro

CB Correio Braziliense

Concentração começa às 18h, nesta quarta-feira (23/9), em frente ao Museu Nacional da República - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Nesta quarta-feira (22/9), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai realizar um passeio ciclístico em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro. O evento passa a integrar a programação da Semana Nacional de Trânsito 2021 do DF. A concentração será a partir das 18h, em frente ao Museu Nacional da República, e a largada está prevista para começar às 19h30.

A data é comemorada no dia 22 de setembro com o intuito de conscientizar sobre a importância de reavaliar a independência em relação ao uso de veículos automotores para deslocamentos diários. “Esta é uma data importante para estimular o uso da bicicleta e outros modais de propulsão humana em trajetos mais curtos, que trazem inúmeros benefícios aos próprios usuários e ao meio ambiente”, diz o diretor-geral do Detran, Zélio Maia.

Segurança no trânsito

O Detran-DF vem realizando diversas campanhas educativas com objetivo de garantir a segurança dos ciclistas nas vias do Distrito Federal. Nas ações, o objetivo é reforçar que tanto os condutores quanto os ciclistas têm responsabilidade na preservação da vida do ciclista no trânsito.

A campanha publicitária reforça as regras básicas de segurança nas vias: o condutor do veículo deve reduzir a velocidade e manter uma distância de 1,5m ao ultrapassar uma bicicleta, já o ciclista precisa andar sempre no sentido da via e sinalizar, com antecedência, suas manobras.

Outra ação realizada no DF é o Projeto Bike em Dia, que ocorre duas vezes por semana há mais de um ano. Conta com palestras que orientam os ciclistas sobre a importância da manutenção preventiva da bicicleta para garantir a segurança.

Acidentes

No DF, o número de ciclistas mortos vem diminuindo nos últimos anos. Nos primeiros oito meses deste ano, foram registradas seis mortes de ciclistas, com uma redução de 40% no número de óbitos em comparação com o mesmo período do ano passado, que registrou dez mortes.

Os dados mostram que, nos últimos 10 anos, houve uma redução de 52% no número de mortes de ciclistas na capital do país. Entre 2001 e 2010, foram registradas 511 mortes de ciclistas e, entre 2011 e 2020, foram registradas 244.