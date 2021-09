Preso homem que mantinha ex-companheira refém no Riacho Fundo 2

RN Renata Nagashima

Com o homem, os policiais apreenderam as armas usadas nas ameaças - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem, 35 anos, que mantinha a ex-companheira, 19, presa em casa sob ameaça. O agressor foi preso em flagrante por volta das 18h30 da última quarta-feira (23/9), no Riacho Fundo 2. A jovem foi agredida pelo ex-companheiro com spray de pimenta antes de ser trancada dentro de casa. O homem ainda usava uma faca e um simulacro de arma de fogo para ameaçar a garota de morte.



De acordo com a PMDF, as denúncias foram feitas por vizinhos que presenciaram as cenas de violência. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o agressor com a faca na mão. Ele confessou que se desentendeu com a mulher por causa do filho do ex-casal.

O homem foi preso em flagrante e levado para a 27ª Delegacia de Polícia.

Violência doméstica

De acordo com o último levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), até junho de 2021 foram registradas 7.869 ocorrências de violência doméstica. O número representa uma redução de 1,7% em relação ao mesmo período do ano passado, que somou 8.009 casos.

Entre janeiro e julho o Distrito Federal registrou 17 vítimas de feminicídio, o que representa cerca de 64% das mulheres assassinadas dentro desse período. O índice deste ano é o maior da série histórica desde 2015, de acordo com o balanço da SSP-DF. O segundo maior índice registrado se deu em 2018, quando 57% dos homicídios de mulheres foram tipificados como feminicídios.

O número de tentativas de feminicídio no Distrito Federal aumentou 32% nos primeiros seis meses deste ano, segundo levantamento mais recente da Secretaria de Segurança Pública, se comparado ao mesmo período de 2020.

Onde pedir ajuda?

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência — Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Telefone: 180 (disque-denúncia)

Centro de Atendimento à Mulher (Ceam)

» De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

» Locais: 102 Sul (Estação do Metrô), Ceilândia, Planaltina

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)

» Entrequadra 204/205 Sul - Asa Sul

Telefone: (61) 3207-6172

Disque 100 — Ministério dos Direitos Humanos

Telefone: 100

Programa de Prevenção à Violência Doméstica (Provid) da Polícia Militar

Telefones: (61) 3910-1349 / (61) 3910-1350