"Governo é para pobre; rico, basta não atrapalhar", diz Ibaneis

SS Samara Schwingel

Representantes do Sincodiv-DF dizem estar contentes com as políticas do GDF para o setor - (crédito: Marcelo Camargo/Agencia Brasil)

Representantes do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Distrito Federal (Sincodiv-DF) realizaram um almoço na tarde desta quinta-feira (23/9) a fim de agradecer o governador Ibaneis Rocha (MDB) pelas ações durante a pandemia de covid-19. Durante o evento, o chefe do Executivo local analisou os quase três anos de governo e declarou: “Governo é para pobre; rico, basta não atrapalhar.”

“Nossos secretários trabalham de forma livre com um único propósito: atender a população do DF”, completou Ibaneis. Ele ainda agradeceu ao setor automotivo pelos trabalhos realizados com segurança sanitária durante a pandemia.

Segundo os discursos realizados durante o evento, o setor automotivo está satisfeito com os posicionamentos do chefe do Executivo local e atribui também a ele os resultados econômicos positivos da categoria durante a crise sanitária. “Acho que nosso governo funciona”, completou.

Marcos Cardoso, diretor do Sincodiv, foi o primeiro a iniciar os agradecimentos. “Quero agradecer seu senso de justiça por nosso segmento que, mesmo durante a pandemia, permaneceu aberto. Estamos todos juntos nessa batalha e, com certeza, venceremos esse desafio”, disse. O diretor ainda manifestou apoio à reeleição de Ibaneis.

Além de representantes do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do DF, estavam presentes o secretário de Governo José Humberto Pires, o secretário de Economia, André Clemente, o diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia, o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, Paulo Octávio e outros empresários.

O almoço foi realizado no restaurante Almeria no Setor de Clubes Esportivos Sul.