Grafiteiros se unem para embelezar passagem subterrânea do Guará

CB Correio Braziliense

Nesta semana, o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) realizou a manutenção da passagem subterrânea que fica na Estrada Parque de Taguatinga (DF-085), trecho que liga o Setor Lúcio Costa à QI 8 do Guará. A equipe do DER fez a limpeza de toda a passagem, de 150 m de extensão, e pintou as paredes e o piso. A passagem vai receber novas lixeiras e a troca de 20 luminárias, além de ter o sistema de drenagem desobstruído.



Cerca de 70 grafiteiros irão se reunir em diversos pontos da capital para levar sua arte às paredes de passagens subterrâneas. O trabalho coletivo está previsto para acontecer neste fim de semana, sábado (25/9) e domingo (26/9), das 8h às 18h. Essa ação também será realizada em Goiânia, Anápolis e Belo Horizonte.

No DF, as manifestações artísticas serão realizadas pelos grafiteiros que fazem parte do grupo Grafitti da Capital e conta com o apoio do projeto social Guarda-Roupa Solidário, que instala armários em locais públicos para doação de agasalhos, livros, alimentos e eletrodomésticos. O projeto conta com o apoio da comunidade local e havia sido destruído por vândalos na passagem do Lúcio Costa. Pensando nisso o DER fabricou estantes de ferro para apoiar o projeto.

*Com informações do DER