Projeto Caliandras Urbanas dá visibilidade ao trabalho de mulheres artistas

Serão realizadas três oficinas virtuais e um encontro presencial - (crédito: Paula Carruba)

O projeto Caliandras Urbanas, idealizado pela artista Juliana Borgê, oferece ao público oficinas gratuitas de grafite, ministradas por artistas mulheres do Distrito Federal. As oficinas, serão divididas em quatro etapas, sendo três virtuais e a última com encontro presencial, na área externa do Complexo Cultural de Samambaia. A programação está prevista para começar em outubro e é aberta ao público, com o objetivo de mostrar a importância da valorização do corpo feminino urbano.

“Nossa proposta dentro do trabalho é empoderar as mulheres. Nós acreditamos que essa é uma mudança de pensamento deve acontecer em um todo”, explica Juliana Borgê. A inspiração de Juliana para a idealização do projeto Caliandras Urbanas foi o grupo de artistas feministas Guerrilha Girls, formado na cidade de Nova York, em 1985, que discutia a desigualdade de gênero e raça existente dentro da comunidade artística.

“A primeira grande inspiração do Caliandras vem desse movimento, desse coletivo de mulheres que inclusive, existem até hoje. E também, de uma necessidade que eu sentia de nós, o corpo urbano, estar mais conectado e integrado neste assunto”, afirma a artista.

Além de empoderamento feminino, a última etapa do projeto proporcionará uma experiência artística com a estética do conjunto de símbolos Adinkras dos povos Akan, da África Ocidental. Os interessados podem fazer as inscrições, neste mês, por meio do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ZjHYu3UTIWcEp-zGSJKmFmlWmEz1sFqkn41y2X2YBRCu-w/viewform

