Renova-DF abre 1,5 mil vagas de qualificação profissional

Capacitação para recuperação de espaços públicos faz parte do Renova-DF - (crédito: Arquivo/Agência Brasília)

O Governo do Distrito Federal, por meio do programa Renova DF, abriu inscrições para o curso de qualificação profissional de auxiliar de manutenção. Serão oferecidas 1.500 vagas, sendo 5% destinadas aos reeducandos do sistema prisional do Distrito Federal, que cumprem pena nos regimes aberto e semiaberto. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (24/9), no portal da secretaria de trabalho. As aulas devem começar no dia 5 de outubro.

Interessados em participar do curso devem ter mais que 18 anos, estar desempregado e comprovar residência no DF. O processo de classificação e ranqueamento dos inscritos avalia as condições de vulnerabilidade socioeconômica manifestadas no formulário. O resultado da seleção e a convocação dos selecionados serão divulgados a partir da próxima quarta-feira (29/9), também no site da secretaria de trabalho. Os contemplados vão receber uma bolsa no valor equivalente a um salário mínimo, auxílio transporte e certificado de conclusão.

O curso de qualificação profissional de auxiliar de manutenção aborda diversas áreas de atuação, como os serviços de carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. As aulas práticas são integradas às atividades de conservação do patrimônio público, com o objetivo de proporcionar a qualificação profissional do trabalhador de forma a torná-lo apto a atender às exigências do mercado de trabalho, combatendo o desemprego, durante e após as medidas temporárias de prevenção ao contágio pela covid-19.

Primeira turma

A primeira turma do programa Renova DF recebeu, em 10 de setembro, o certificado de profissionalização em áreas da construção civil. Foram cerca de 848 alunos que tiveram três meses de ensinamento e execução de serviços em espaços públicos nas cidades de Ceilândia e Samambaia, e agora estão prontos para o mercado de trabalho.

Desde março, quando as aulas começaram, a turma revitalizou 92 espaços públicos, desde parquinhos infantis até locais como o estádio Rorizão, em Samambaia, e a movimentada Feira Central de Ceilândia.

