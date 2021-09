Alunos do Renova DF recebem certificado de capacitação

CB Correio Braziliense

Mais de 800 estudantes receberam o certificado - (crédito: Renata Nagashima/CB/D.A Press)

A primeira turma do programa Renova DF recebeu, nesta sexta-feira (10), o certificado de profissionalização em áreas da construção civil. Foram cerca de 848 alunos que tiveram três meses ensinamento e execução de serviços em espaços públicos nas cidades de Ceilândia e Samambaia, e agora estão prontos para o mercado de trabalho.

Desde março, quando as aulas começaram, a turma revitalizou 92 espaços públicos, desde parquinhos infantis até locais como o estádio Rorizão, em Samambaia, e a movimentada Feira Central de Ceilândia.

Durante a cerimônia de formatura, o governador do Diatrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou que o Renova DF vai abrir mais 1000 vagas em setembro e 1500 em outubro. Além disso, o GDF está abrindo um chamado para todas as áreas da construção civil para que os alunos sejam contratados pelo mercado de trabalho. “Estamos em um momento pós pandemia de retomada da economia. E iniciativas como essa são de extrema importância”, disse.

Novas oportunidades

A estudante de investigação forense Sabrina de Souza Silva, 19 anos, está ingressando no mercado de trabalho e viu o curso como uma oportunidade de qualificação e não poupou elogios. “Os instrutores são ótimos. Agora definitivamente me sinto pronta para ingressar no mercado de trabalho.”

O curso também serviu de incentivo para a jovem buscar mais qualificação. “Essa era uma oportunidade única. Hoje em dia as coisas estão muito difíceis, ainda mais para quem não tem experiência. Esse curso, sem dividias, vai me abrir muitas portas”, disse.