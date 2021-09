CB Correio Braziliense

Geoffrey Stony Oliveira do Nascimento foi assassinado quando saía da escola, durante um assalto - (crédito: Arquivo Pessoal)

O corpo do adolescente Geoffrey Stony Oliveira do Nascimento, 16 anos, assassinado na manhã da última quarta-feira (22/9), será enterrado no Cemitério de Taguatinga nesta sexta-feira (24/9). O velório será entre 12h e 14h na capela 2, e o sepultamento está marcado para 14h30.

O jovem foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) quando saía da escola e teve o celular levado pelos criminosos. Os envolvidos estavam armados e efetuaram um disparo de arma de fogo contra o peito do estudante após o abordarem para o assalto. Na tarde desta quinta-feira (23/9), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu os dois acusados, um de 17 anos e o outro de 18 anos, de assassinar o rapaz. Ambos estavam em uma casa, na QNN 19.

Crime

O crime ocorreu no final da manhã de quarta-feira (22/9), no Conjunto D, por volta das 10h50. O circuito interno de segurança de uma das casas da rua captaram imagens dos dois suspeitos pedalando em bicicletas momentos depois do assassinato. A arma ainda não foi localizada. Segundo as investigações conduzidas pela 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), os dois acusados assaltaram e levaram o celular de uma mulher momentos antes de assassinar o jovem.