"Vamos ter um novo momento da Saúde", promete governador do DF

AM Ana Maria Pol

Ibaneis falou sobre a vacinação durante inauguração de UPA em Ceilândia - (crédito: Ana Maria Pol/CB/D.A Press)

A manhã desta sexta-feira (24/9) foi movimentada para o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MSB). Durante a inauguração de uma nova unidade de pronto atendimento (UPA), em Ceilândia, o chefe do executivo local reiterou que o objetivo da Secretaria de Saúde é finalizar a aplicação da D2 na população que ainda não completou o esquema vacinal. Por isso, pretendem antecipar as doses, conforme orientação do Ministério da Saúde.

“Nosso objetivo primordial nesse momento é aplicar a segunda dose na população que ainda não recebeu. Então estamos antecipando as pessoas do dia 27 de outubro já para agora, com o objetivo ver essa população vacinada, e temos que vacinar todo mundo com a segunda dose pra ter a vacinação completa. E, paralelamente, vamos seguindo com a vacinação dos idosos, com a dose de reforço, e evitar que eles sejam contaminados pela doença”, disse Ibaneis.

Ibaneis comentou, ainda, sobre os hospitais de campanha desativados na cidade. “O contrato está em fase final para assinatura, e a gente espera abrir pra poder destinar os hospitais de campanha para atendimento a covid-19, tirando ainda mais, de dentro dos hospitais, os pacientes contaminados com o vírus. Essa é a intenção. O general Pafiadache (secretário de saúde) já está com esse processo bem avançado e aguardamos mais uma semana pra gente ter a liberação do Tribunal de Contas da União (TCU) pra assinatura do contrato e ocupação do hospital de campanha”, disse.

De acordo com o governador, o momento é positivo para a saúde do DF. “Avançamos a pessoa largos com a vacinação e voltamos com a abertura de leitos para a população. Então vamos ter um novo momento da Saúde no DF. A gente sabe de todas as dificuldades, mas temos que acreditar que dá pra fazer cada vez mais”, pontua.