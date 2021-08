Saúde vai contratar empresa para administrar hospitais de campanha

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde)

A Secretaria de Saúde lançou uma chamada pública para contratar empresa para ficar responsável pela gestão dos hospitais de campanha da Polícia Militar do DF (PMDF) e de um dos hospitais de campanha de Ceilândia. A licitação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (24/8).

O valor do contrato ficou abaixo do estimado, com economia de R$ 20 milhões para os cofres públicos, após análise das propostas. Com a contratação, a Secretaria de Saúde visa garantir completa assistência aos pacientes com covid-19, além de desmobilizar leitos nos hospitais para retomar atendimentos gerais e cirurgias eletivas, processo que já está em andamento desde o início do mês de maio.

Com o valor, serão ofertados 100 leitos de unidade de terapia intensiva no Hospital de Campanha da Polícia Militar, além de 20 leitos de suporte ventilatório pulmonar e 40 leitos de internação clínica adulto no Hospital de Campanha de Ceilândia.

A empresa a ser contratada vai fazer o gerenciamento técnico, a assistência multiprofissional – de forma ininterrupta –, com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos – incluindo computadores e impressoras – e atendimento dos pacientes, fornecendo medicamentos, materiais médico-hospitalares, gases medicinais e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral.

Contratação

O processo segue os trâmites da Medida Provisória nº 1.407, de 3 de maio de 2021, que dispõe sobre as medidas excepcionais para a aquisição de bens e a contratação de serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia da covid-19.

A Secretaria de Saúde reforça que se trata de um novo contrato. Todo o processo passou pela análise da Controladoria da pasta, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e pela Assessoria Jurídico-Legislativo (AJL) da secretaria. Ainda segundo a pasta, a empresa a ser contratada atendeu a todos os critérios para a celebração do contrato, que deve ocorrer nos próximos dias.