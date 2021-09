Covid-19: DF tem maior média móvel de casos desde 2 de junho

PM Pedro Marra

O Distrito Federal registrou, nesta sexta-feira (24/9), aumento da média móvel de casos da covid-19. O indicador ficou em 916,7 — 29,2% acima do verificado 14 dias antes e o valor mais alto desde 2 de junho deste ano, quando o resultado foi de 937,5. Em relação às mortes, o número chegou a 13,8 — quantidade 11,4% superior à de duas semanas atrás e a mais alta desde 8 de setembro (14,8).

A média móvel resulta da soma dos casos dos últimos sete dias dividida por sete. O indicador é comparado ao verificado duas semanas antes por levar em conta o ciclo da covid-19, que dura, em média, 14 dias. Além disso, para fins de avaliação do avanço da pandemia, a análise desse fator é mais efetiva, pois leva em conta os registros de um período superior a 24 horas.

Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF) divulgado nesta sexta-feira (24/9) detalha que a capital federal teve 1.004 novos casos, o que levou o total de infecções para 490,1 mil. A pasta confirmou, ainda, 22 mortes por complicações da doença, registradas desde 10 de abril. Duas vítimas eram de Goiás — Valparaíso e Novo Gama —; as demais, do DF.

A taxa de transmissão da covid-19 ficou em 0,90 e voltou a ter ligeira queda no Distrito Federal. Nessa quinta-feira (23/9), o indicador fechou o dia em 0,91. Quando encontra-se abaixo de 1, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia apresenta desaceleração.

Nesta sexta-feira (24/9), a cidade de Taguatinga passou de 1 mil mortes por covid-19. Agora, a região administrativa tem 1.001 vítimas da doença, além de 38,1 mil infecções.

Cidade do Distrito Federal mais afetada nesta crise sanitária, Ceilândia tem 53,4 mil casos e 1,5 mil vítimas. Na sequência, aparece Samambaia, com 26,4 mil moradores infectados e 785 óbitos pela doença. No Plano Piloto, são 49 mil diagnósticos positivos e 707 mortes.

Ocupação em hospitais



A taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para adultos, crianças e recém-nascidos na rede pública ficou em 61,1%, nesta sexta-feira (24/9). Dos 148 leitos, 63 estão ocupados; 40, vagos; e 45, no aguardo de liberação ou de desbloqueio.

Na rede privada de saúde, a ocupação de leitos em UTI para adultos é de 77,5%. Das 178 vagas, 38 estão livres, e seis, bloqueadas ou à espera de liberação.